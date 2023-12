"A inflação doméstica está caindo, mas pouco, e temos que entender esta resistência. Precisaremos aguardar os dados do início de 2024 para definir se a inflação está em queda sustentável ou não." Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE).

"É o compromisso do governo federal com as pautas sociais, ambientais e econômicas." Irajá Lacerda, ministro da Agricultura e Pecuária em exercício sobre a mistura de 14% de biodiesel ao diesel.

"É importante que informações sobre os reféns sejam amplamente divulgadas, para assim aumentar a conscientização sobre a dimensão do problema. É urgente que todos exijam ativamente o retorno dos sequestrados que estão há quase 80 dias nas mãos dos terroristas do Hamas." André Lajst, presidente-executivo da StandWithUs Brasil.

"Que em 2024 o Judiciário gaúcho continue colhendo os frutos da digitalização e do processo eletrônico, trabalhando com o nosso acervo 100% informatizado, que já é uma realidade na Justiça do Rio Grande do Sul. Também teremos a continuidade dos investimentos em inovação tecnológica e o permanente aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, cuja atividade é reconhecida nacionalmente." Desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, presidente do TJRS.