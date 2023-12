"As emissões vão ter que cair em 60% até 2035 em relação aos níveis de 2019. Então, a ambição que a gente precisa alcançar em Belém, na COP-30, é bastante grande e passa pelos combustíveis fósseis." Stela Herschmann, especialista em política climática do Observatório do Clima.

"Discutir o Nordeste significa discutir uma outra forma de assentamento da população, que não foi essa forma do imigrante que chegou com estímulos à empregabilidade." Sara Côrtes, professora da Universidade Federal da Bahia que estuda a atuação do Judiciário em conflitos por terra.

"Quando você tira despesa da meta fiscal, aumenta o espaço para contingenciamento nas emendas parlamentares e nos investimentos do governo." Danilo Forte, deputado federal (União Brasil-CE) relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024.

"Eu sempre fui fã do Brasil. Mas foi só quando comecei a trabalhar em saúde pública que comecei a apreciar o quão impressionante é o histórico do País nessa área - e o quanto o resto do mundo poderia aprender com isso." Bill Gates, fundador da Microsoft e um dos maiores filantropos da atualidade ao tecer elogios ao SUS.