"Quando a atividade de supermercados não cresce, ela segura bastante o resultado geral do varejo." Cristiano Santos, gerente da Pesquisa Mensal de Comércio no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"Ver o resultado do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) não traz nenhuma surpresa. Esperar um resultado do Pisa com as políticas públicas que nós temos é esperar um milagre." Izalci Lucas, senador (PSDB-DF).

"Precisamos avançar no entendimento da importância do setor de jogos eletrônicos para o desenvolvimento da economia brasileira." Raquel Gontijo, representante da Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Games (Abragames).

"Quando o Estado não investiga de forma correta e não responsabiliza os autores de uma morte, dá o recado de que esses crimes não são importantes. Isso é um incentivo para que eles continuem acontecendo." Carolina Ricardo, diretora-executiva do Instituto Sou da Paz.

"Minha prioridade é reduzir os custos para os trabalhadores norte-americanos. Estou fazendo tudo em meu poder para diminuir custos de remédios prescritos, prêmios de planos de saúde, contas de serviços públicos." Joe Biden, presidente dos Estados Unidos.