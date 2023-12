"Para o Nordeste, que nunca teve a aptidão, as circunstâncias, as condições necessárias para competir, por exemplo, na indústria, hoje a questão das energias renováveis é uma grande vocação econômica. E esse movimento do mundo a favor da energia verde pode fazer com que o Nordeste e o Brasil larguem na frente." Efraim Filho, senador (União-PB).

"O bioma Pampa é pequeno e, além de pequeno, tem paisagens diferentes. E cada paisagem tem limitações ao uso que deveriam ser respeitadas." Heinrich Hasenack, pesquisador e professor do Departamento de Ecologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs).

"A cooperação alemã, assim como outras cooperações de longo prazo com Brasil, exerce um papel fundamental no fortalecimento e na implementação de iniciativas que visam a melhoria da sustentabilidade e a adaptação dos sistemas agroalimentares às mudanças climáticas". Rodrigo Almeida, coordenador-geral do Departamento de Reflorestamento e Recuperação de Áreas Degradadas do Ministério da Agricultura.

"Evitar ter muitos cartões de crédito e compras parceladas, além de definir um limite pessoal de gastos, são as principais dicas para evitar dívidas." Romário Mezzari, presidente do Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil - seção RS.