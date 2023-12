"Ao longo de três décadas, desde a sua criação, o Mercosul virou um elemento central de coesão, articulação e integração da América do Sul." Mauro Vieira (foto), ministro das Relações Exteriores.

"A desocupação da Cadeia Pública de Porto Alegre é mais um marco no sistema. Uma operação complexa como essa ocorreu sem problemas, graças a um planejamento minucioso, à qualificação dos nossos grupos táticos e dos demais servidores e à integração com as outras forças de segurança." Mateus Schwartz, superintendente dos Serviços Penitenciários do RS.

"O Estado não acorda um dia e fala assim: tem um direito aqui que a gente acha que está faltando. Você precisa de toda uma articulação social, é sempre esse processo de articulação social, de possibilidade também de articulação política." Marcos Tolentino, historiador e pesquisador na área de direitos humanos.

"Obviamente não somos amigos porque somos rivais. É difícil, como concorrentes, ser muito próximo, compartilhar e dar insights sobre você, sobre sua vida ou sobre como você se sente, porque pode ser usado contra você." Novak Djokovic, tenista sérvio ao falar da relação com o suíço Roger Federer e o espanhol Rafael Nadal.