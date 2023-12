Frases e Personagens

"Desejamos aumentar o faturamento e promover o progresso, mas para crescer as empresas precisam de incentivos." José Paulo Boelter (foto), do Conselho Deliberativo da Abicalçados.

"Com uma nova fase do Desenrola desde outubro, os consumidores optaram por priorizar itens essenciais, como água, luz e gás, e esperar as novas ofertas de refinanciamento do programa para colocar outras contas em dia." Luiz Rabi, economista da Serasa Experian.

"É muito importante escutar a sociedade sobre a situação da infância. No campo, a questão da infraestrutura, o cuidado da primeira infância e a educação infantil são fundamentais para uma vida saudável das crianças que vivem nos assentamentos de reforma agrária." Frei Sergio Antônio Görgen, representante do Movimento dos Pequenos Agricultores e Assentamentos.

"Assumir a presidência do Conselho Nacional de Direitos Humanos é uma grande responsabilidade, não só pela importância de acompanhar a realização e a promoção dos direitos humanos no Brasil, mas principalmente por pensar em políticas públicas nacionais." Marina Ramos Dermmam, nova presidente do Conselho Nacional dos Direitos Humanos.