"Enquanto as concentrações de gases de efeito estufa continuarem aumentando, não podemos esperar resultados diferentes dos observados neste ano. A temperatura continuará subindo e os impactos de ondas de calor e secas também aumentarão." Carlo Buontempo, diretor do Copernicus Climate Change Service.

"Nosso desafio é encontrar alternativas que atendam as expectativas dos jovens que estão cada vez mais seletivos e que se não se sentem engajados com o trabalho. Precisamos de um ambiente mais amigável para que o jovem se sinta mais acolhido, mesmo que isso represente mudanças nas empresas." Fernando de Paula, coordenador do GT de Educação da Federasul.

"Várias medidas foram tomadas, como concessões, para que o Estado tenha mais capacidade de investimento." Ernani Polo, deputado estadual (PP) e secretário de Desenvolvimento.

"O crescimento do consumo das famílias é explicado pelos programas governamentais de transferência de renda, pela melhora do mercado de trabalho, inflação mais baixa e crescimento do crédito. Por outro lado, apesar de começarem a diminuir, os juros seguem altos e as famílias seguem endividadas." Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do IBGE.