"A aerocity colocará Guaíba no protagonismo de um movimento muito importante no Brasil. Vai ser o maior complexo aeronáutico do País, sendo o primeiro privado." Marcelo Maranata (foto), prefeito de Guaíba (PDT).

"Tivemos uma redução do risco Brasil de 2,5% para 1,5%." Geraldo Alckmin, vice-presidente do Brasil e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

"São Borja e Santo Tomé fazem parte da construção da história de dois países. Como cidades unidas podemos alcançar nosso desenvolvimento com maior facilidade". Eduardo Bonotto, prefeito de São Borja (PP).

"A abertura de novas fronteiras de petróleo na região amazônica pode ficar marcada como o pior legado socioambiental do presidente Lula, além de distanciar o Brasil da possibilidade de se consolidar como potência ambiental." Marcelo Laterman, porta-voz do Greenpeace Brasil.

"A conclusão do Ensino Médio é central para acessar melhores condições de vida, contribuindo para o rompimento do ciclo intergeracional da pobreza e extrema pobreza." Humberto Costa, senador (PT-PE), sobre o projeto de incentivo à permanência de estudantes no ensino médio.