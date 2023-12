"Investimentos em defesa são de longo prazo, e isso impõe uma necessidade de previsibilidade orçamentária. É nesse sentido que a PEC (para garantir que o orçamento de defesa do Brasil seja igual ou superior a 2% do PIB) é absolutamente necessária para que as Forças Armadas possam se planejar." Almirante Marcos Sampaio Olsen, comandante da Marinha.

"Costumamos estimar que cerca de 13% das pessoas que têm HIV não sabem que estão infectadas. Houve uma redução para cerca de 8%, mas isso ainda não é baixo o suficiente." Stacey Rizza, especialista em doenças infecciosas e pesquisadora em HIV na Mayo Clinic.

"A termelétrica Rio Grande é um projeto muito importante, que traz vantagens para o conjunto da sociedade brasileira e para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul." Jaime Llopis, diretor geral do Grupo Cobra Brasil.

"Tradicionalmente o pagamento do 13º salário ajuda a impulsionar a nossa economia. O dinheiro extra possibilita aos trabalhadores o investimento na aquisição de produtos no comércio, a quitação de eventuais débitos e, em muitos casos, a regularização da situação de crédito." Vitor Augusto Koch, presidente da FCDL-RS.