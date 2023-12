"Há quem pense sermos contrários à laicidade do estado. Ledo engano! Embora nossas falas, gestos e ações estejam impregnadas por nossa confissão de fé, somos os maiores defensores do estado laico porque entendemos que só ele pode nos garantir a pluralidade de crenças, a coexistência harmônica e acima de tudo o respeito." Eliana Bayer, deputada estadual (Republicanos).

"Temos que apostar nos acordos coletivos, no aumento de representatividade dos sindicatos, na melhoria do ambiente de trabalho e, acima de tudo, no ambiente da economia com novos investimentos, inovações, transição energética, respeito ao meio ambiente, sem discriminação e sem preconceito." Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego.

"O Brasil não tem o dever de policiar outros países no que se refere à manutenção da democracia e dos direitos humanos. Mas quando nós falamos da América Latina a situação é diferente." Sérgio Moro, senador (União-PR).

"Ingressos no Brasil são malucos, é o único lugar em que você tem que pagar a mais se comprar online." Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, sobre as taxas de conveniência no País.

"O Estado está cada vez mais receptivo a investimentos internos e externos. Estamos em condição de olhar para o futuro." Rodrigo Sousa Costa, presidente da Federasul.