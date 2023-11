"O empreendedorismo é um dos caminhos para o País resgatar a dignidade e a inclusão social." Décio Lima (foto), presidente do Sebrae.

"Há uma naturalização de que a tarefa de cuidar das pessoas é algo que compete às mulheres, algo que se entende como uma natureza feminina. Isso tem a ver com a forma que se organiza as tarefas de gênero na sociedade, a provisão de recursos, o que sobrecarrega as famílias." Laís Abramo, socióloga e secretária nacional de Cuidados e Família.

"O privilégio de ter a Ceitec em Porto Alegre nos capacitou de forma diferenciada no setor de semicondutores. A retomada marca um avanço extremamente significativo para o objetivo de nos tornarmos referência no setor, tanto no Brasil quanto na América Latina." Simone Stülp, titular da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict) do RS.

"Embora ainda tenhamos um estigma muito forte em torno da doença, muita coisa mudou. A percepção do câncer de mama como sentença de morte vem cedendo lugar à compreensão do câncer como uma doença crônica. Isso, claro, quando as pessoas afetadas têm acesso adequado a diagnóstico e tratamento." Waleska de Araújo Aureliano, antropóloga.