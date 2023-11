"Temos a região mais dependente do Sistema Único de Saúde (SUS) de todo o RS. Pelotas, somente considerando o período a partir da pandemia, já colocou em torno de R$ 16 milhões em incentivos, ou seja, somente em recursos extras para manter o funcionamento dos serviços. Todavia, diante da situação apresentada pelos hospitais, é preciso agora algum recurso emergencial para evitar o fechamento dos leitos." Paula Mascarenhas (foto), prefeita de Pelotas (PSDB).

"A escala, a gravidade e a recorrência dos crimes internacionais contra jornalistas, sobretudo em Gaza, exigem uma investigação prioritária por parte do procurador do Tribunal Penal Internacional." Christophe Deloire, secretária-geral da ONG Repórteres sem Fronteiras.

"Temos um dado do ano passado, de uma pesquisa que fizemos, que 62% dos homens só procuram o sistema de saúde se estão sentindo algo insuportável." Marlene Oliveira, presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida.

"No mundo inteiro, a tributação sobre a renda é muito mais importante do que a sobre o patrimônio. No Brasil, temos falhas, em que pessoas de alta renda pagam menos impostos do que as de baixa renda. Estamos focando em corrigir essas distorções." Bernard Appy, secretário Extraordinário da Reforma Tributária.