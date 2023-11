"Fatores conjunturais fizeram com que municípios brasileiros tivessem uma avalanche de receitas e isso se reflete no indicador de gestão fiscal. Isso certamente não se repete em 2023 e não deve se repetir nos próximos anos. Algumas prefeituras já sinalizaram que estão em crise." Jonathas Goulart, gerente de Estudos Econômicos da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro.

"A questão dos pedágios está superada. A discussão sobre o preço e o que uma empresa oferece ou deve oferecer e está contratado, isso não está superado." Elton Weber, deputado estadual (PSB).

"Precisamos de capacidade em inovação, em pesquisa e desenvolvimento para absorvermos e desenvolvermos tecnologias para que o país cresça, crie empregos, amplie sua presença no comércio mundial e reduza as desigualdades sociais." Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

"Há uma interdependência entre os setores econômicos de toda a Serra, porque os desafios e as necessidades são comuns. Hoje, no Rio Grande do Sul, o turismo representa em torno de 4% da economia. Em regiões com turismo desenvolvido, chega-se a 15%. Por isso, temos ainda muito espaço para crescer." Luia Barbacovi, vice-prefeito de Gramado.