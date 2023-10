"A análise de risco de vulnerabilidade identifica quais regiões da cidade estão mais suscetíveis a ameaças climáticas, e a pegada hídrica demonstra como a população usa a água." Rovana Reale Bortolini, diretora de Projetos e Políticas de Sustentabilidade de Porto Alegre.

"O Brasil vai ter, pela primeira vez, um Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. Mas vamos entregar também com indicativos de que a política precisa ser revista e de que o sistema precisa ser melhor estruturado." Waldez Góes, ministro do Desenvolvimento Regional.

"Não importa em qual área estejamos, seja pública ou privada, o combate às fake news faz parte da nossa rotina de trabalho. A cada dia, a desinformação está mais presente e precisamos mais do que nunca do trabalho jornalístico feito com responsabilidade." Tânia Moreira, secretária de Comunicação do RS.

"É uma oportunidade importante para a Serra conectar-se ao restante do Estado. É o momento, por exemplo, de união de todos os setores para superarmos os gargalos de infraestrutura e logística que historicamente prejudicam nossa região. O novo aeroporto em Caxias, um novo porto no Litoral Norte, são ativos necessários e que nunca estiveram tão próximos." Celestino Loro, presidente da CIC Caxias do Sul.