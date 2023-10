"Sabemos que a fome tem gênero e tem cor, porque ela está presente em mais de 60% das casas das pessoas pretas e, principalmente, em lares chefiados por mulheres". Laura Sito (foto), deputada estadual (PT).

"O PIB real per capita está agora quase 10% acima do seu nível pré-pandemia - um desempenho muito mais forte do que o da zona do euro como um todo. A taxa de desemprego também diminuiu acentuadamente, situando-se em 10,9% em agosto, o nível mais baixo desde o final de 2009." Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE).

"As pessoas confundem o que são críticas a Israel ou ao sionismo com o antissemitismo, que é o ataque ao povo judeu." Daniel Bialski, primeiro vice-presidente da Confederação Israelita do Brasil.

"Observamos, ao longo da série histórica, uma queda no acesso da internet pelo computador, mas há uma diferença muito marcada entre as classes socioeconômicas. As crianças das classes A e B acessam a internet por uma variedade muito maior de dispositivos. E isso pode influenciar sobre o aproveitamento de oportunidades, por exemplo, nas atividades de educação em busca de informação." Luísa Adib, coordenadora da pesquisa TIC Kids Online Brasil.