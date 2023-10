"O debate sobre o transporte público metropolitano passou a ser efetivo quando, especialmente com a pandemia, conseguimos perceber todos os desafios e entender que não são problemas apenas de um setor, mas um problema social e econômico." Professor Bonatto, deputado estadual (PSDB).

"Só vamos recuperar as altas coberturas vacinais se combatermos a desinformação, porque ela coloca em risco a vida e a vacinação. Todas as vacinas sofrem o impacto do negacionismo e da desinformação." Nísia Trindade, ministra da Saúde.

"Está muito claro que esse não é mais um problema do Rio de Janeiro. Esse é um problema do Brasil. Não são mais organizações criminosas pontuais que estão aqui, estão ali. Não. Hoje são verdadeiras máfias alastradas pelo Brasil inteiro: Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte... A gente está vendo isso se alastrar a cada dia." Cláudio Castro (PL), governador do Rio de Janeiro.

"As queixas do povo palestino não podem justificar os ataques horrendos do Hamas. E esses ataques horrendos não podem justificar o castigo coletivo do povo palestino." António Guterres, secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU).