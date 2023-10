"A estratégia comercial que adotamos nesta gestão tem se mostrado bem-sucedida, sobretudo no sentido de tornar a Petrobras competitiva no mercado e ao mesmo tempo evitar o repasse de volatidade para o consumidor." Jean Paul Prates (foto), presidente da Petrobras.

"As crises climáticas serão cada vez mais recorrentes e exigirão respostas com maior velocidade. Primeiro, reagir ao evento e atender as populações e, a seguir, fortalecer a capacidade de prevenção aos desastres do futuro." Johannes Zutt, diretor do Banco Mundial para o Brasil.

"O conceito de habitabilidade não se restringe apenas à habitação em si. Ter uma casa é muito importante, mas ela precisa dispor de condições mínimas e é impossível não se sensibilizar com o fato de que há pessoas vivendo em locais sem condições sanitárias básicas." Fabrício Peruchin, secretário de Habitação e Regularização Fundiária do RS.

"O fluxo digital, incluindo todas as verificações de dados e identidade, é também um elemento de segurança, uma vez que golpes vinculados à oferta de empréstimo consignado são um dos mais frequentes no mercado." Lívia Chanes, líder do Nubank no Brasil.