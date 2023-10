"O OAB vai à Escola é um trabalho que se comunica com todas as ações executadas dentro do órgão e leva, para as instituições escolares, o entendimento de nossa constituição cidadã e de seus princípios básicos para a formação do indivíduo e do País." Leonardo Lamachia, presidente da OAB-RS.

"A transformação da educação não é para amadores." Claudia Costin, fundadora e diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV.

"A utilização desse tipo de prática (constelação familiar), que tem um estereótipo de família que é absolutamente misógino, marcada por dogmas e lei imutáveis, e que não estão sujeitas a falibilidade da ciência, é algo que não pode ser adotado no Poder Judiciário." Márcio Luiz de Freitas, relator do tema no Conselho Nacional de Justiça.

"O fato de o órgão ambiental (Ibama) não ter uma política focada no controle do javali, ou então criar problemas em vez de soluções, contribui para o avanço da espécie." Rafael Salerno, presidente da Associação Brasileira de Caçadores.

"A representação feminina na política ainda é insuficiente, deficitária, impede o acesso a direitos e agrava a falta de políticas." Patrícia Alba, deputada estadual (MDB).