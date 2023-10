"Transforma-se em fato aquilo que pode ser meramente outra crença. Então, a gente está pensando muito nisso, uma movimentação de uma indústria de descontextualização mexendo com as posições políticas e ideológicas que estão envolvidas em um contexto de guerra." Raphael Kapa, coordenador de produtos da Agência Lupa.

"Vamos entregar na COP-30 um programa de florestas produtivas robusto, que impacte o clima e o regime de chuvas e também promova uma economia sustentável na região Norte." Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.

"Nas classes D e E, 57% dos lares são chefiados por mulheres. Mesmo sendo as responsáveis financeiras da casa, elas seguem acumulando a maior parte do trabalho doméstico." Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva.

"A escalada de tecnologias vai fazer diferença no atendimento. Mas é o médico quem cuida do paciente. O paciente precisa do médico. Eu não tenho dúvida de que a alma da medicina está lutando bravamente para não perder o seu calor, o seu afeto, o seu acolhimento." Fernando Lucchese, diretor do Hospital São Francisco da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre.