"Um dos pilares do nosso governo é ouvir e agir. Estamos construindo junto da comunidade a melhor alternativa para a ciclovia. A mobilidade humana é um dos principais desafios das cidades e temos nos esforçado para que os espaços sejam seguros e eficientes." Sebastião Melo (MDB), prefeito de Porto Alegre.

"Devido a coisas que aconteceram na minha vida, tanto profissional como pessoal, não coloco metas, penso a curto prazo. Não sei se jogo até os 41 ou 42. É o momento, tanto no clube quanto na seleção tenho feito gols. É desfrutar." Cristiano Ronaldo, jogador português que atua pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita.

"Hoje os transtornos mentais já têm assumido a primeira posição em causa de afastamento de professores das salas de aula." Jefferson Peixoto da Silva, tecnologista da Fundacentro.

"A escalada de tecnologias vai fazer diferença no atendimento. Mas é o médico quem cuida do paciente. O paciente precisa do médico. Eu não tenho dúvida de que a alma da medicina está lutando bravamente para não perder o seu calor, o seu afeto, o seu acolhimento." Eduardo Neubarth Trindade, presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers).