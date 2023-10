"Tenho muito medo desses flautistas de Hamelin porque são encantadores. Se fossem de serpentes, não me importaria, mas são encantadores de gente e terminam afogando-as." Papa Francisco (foto).

"Juros, baixa ou alta demanda, concorrência, conjunturas internacionais, entre outras, são variáveis que afetam positiva ou negativamente a disposição do empreendedor investidor. No agronegócio, além das variáveis citadas, há ainda o clima, pragas e doenças como fatores preponderantes." Luiz Antonio Barbagallo, economista da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios.

"Achar que pode botar um magistrado, um ministro para ocupar uma posição, que ele vai ser competente, justo e inclusivo, independentemente de ele ser homem, mulher, branco, indígena, negro etc, é uma visão que se naturaliza facilmente quando as pessoas estão confortavelmente sentadas em posições de poder." Maria da Glória Bonelli, professora sênior do Departamento de Sociologia da UFSCar.

"A Fazenda não vê com bons olhos, a princípio, o incremento do Fundo de Desenvolvimento Regional, mas é preciso considerar o conjunto do que vai ser tratado na Reforma Tributária no Senado." Dario Durigan, secretário-executivo do Ministério da Fazenda.