"A conquista da primeira colocação no ranking nacional entre os repassadores do BNDES Proirriga demonstra o propósito do Badesul em modernizar, inovar e desenvolver o agronegócio no Rio Grande do Sul. O Agro possui grande relevância para nossa instituição e para o Estado, representando, atualmente, 30% da carteira ativa do banco." Claudio Gastal (foto), presidente do Badesul.

"A gente entende que, por conta da capacidade produtiva do Brasil, que é o segundo maior produtor de etanol do mundo, atrás apenas dos EUA, a gente tem todas as condições de torná-lo pronto e soberano na produção e utilização do combustível sustentável de aviação (SAF, na sigla em inglês) a partir do álcool." Diogo Bertoldi Youssef, gerente de Engenharia e Despacho de Voo da Azul.

"O Brasil se atrasou na história. Um país com grande potencial, com tudo certinho, mas a que falta ambição." Abilio Diniz, presidente do Conselho de Administração da Península Participações.

"Hoje fizemos história, as famílias equatorianas elegeram um Novo Equador, elegeram um país com segurança e emprego. Lutemos por um país de realidades, onde as promessas não acabem na campanha e a corrupção seja castigada. Obrigado, Equador." Daniel Noboa, presidente eleito do Equador.