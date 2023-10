"O combate às organizações criminosas que se apropriam e comercializam ilegalmente bens culturais precisa ser um trabalho sistemático de troca de informações e um conjunto de diferentes instituições. Porque isso envolve as polícias, as aduanas, organizações judiciais, instituições culturais." Marlova Noleto, diretora da Unesco no Brasil.

"O sentimento que tenho em conversas com senadores e líderes partidários é que o instituto da reeleição não foi bom para o Brasil. Ela acaba prejudicando a independência do mandatário." Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado.

"O anonimato da rua me protegia, e no Congresso Nacional as ameaças, os ataques são direcionados à minha pessoa. Eu, enquanto deputada eleita, com a visibilidade que tenho, hoje talvez corra mais risco do que quando era uma adolescente perdida em uma esquina de prostituição." Erika Hilton, deputada federal (PSOL-SP).

"A internacionalização do Pix é um processo contínuo. Hoje se for em Orlando, nos Estados Unidos, já consegue comprar com Pix, se for no Uruguai e na Argentina, também consegue comprar com Pix." Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central.