"A Petrobras está fazendo uma parceria com uma empresa brasileira para desenvolvimento tecnológico e de produção de equipamentos no Brasil. É algo que coloca a transição energética em outro patamar. O problema é quando o País só exporta energia limpa. Mas se você produz todos os equipamentos no Brasil, coloca o País em outra posição na economia da transição energética." Eric Gil Dantas, economista do Observatório Social do Petróleo.