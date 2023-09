"O tema envolve convicção filosófica, fé, saúde pública, dignidade humana e religião. Registramos, por fim, que tratar o aborto como uma simples cirurgia de retirada de uma pinta na pele significará que a vida humana não tem nada de especial." Rogério Marinho (PL-RN), líder da oposição no Senado, que protocolou um pedido de plebiscito sobre a criminalização do aborto no Brasil.

"Max Verstappen é o melhor piloto de todos os tempos, não há dúvidas disso. Antes eu dizia que era (o francês) Alain Prost, mas agora acredito que seja Max (holandês, Red Bull). É o que mais se destaca, é o mais brilhante em termos de tirar o máximo do carro. Na minha lista ele está acima de Lewis Hamilton." Bernie Ecclestone, ex-chefão da Fórmula 1.

"A mudança climática não é mais uma fonte hipotética de preocupação, os desastres estão acontecendo no presente." Paul Krugman, economista norte-americano e vencedor do Prêmio Nobel de Economia.

"A cada ciclo que se fecha, mexem-se as pedras no tabuleiro, mas a instituição sobressai, altaneira, em evolução e aperfeiçoamento constantes." Rosa Weber, ministra do STF que está de saída do cargo.