"O presidente da República tem todo o direito de querer ser informado sobre o Banco Central. Ele é o responsável maior pelo País em última análise, mas tem que ter uma dose correta desse tipo de relacionamento." Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central.

"Reformas levadas a cabo pelo Congresso, como trabalhista, o marco do saneamento, da energia, e a questão do marco fiscal, mostram como o Brasil tem evoluído, tratado com seriedade as necessidade e dado importância a um projeto que visa desenvolvimento de forma sustentável." Robson Andrade, presidente da Confederação Nacional das Indústrias (CNI).

"Desenvolvimento sustentável é prioridade global e tarefa de uma geração, é o desafio do nosso tempo. O contexto atual se apresenta de uma forma muito particular ao Brasil e não resta dúvida de que há um compromisso sério, real e efetivo dos agentes públicos e políticos com o desenvolvimento sustentável do nosso país." Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado.

"O processo de levar a inflação de forma sustentável a 2% tem um longo caminho para ser percorrido." Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed), Banco Central dos EUA.