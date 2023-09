"Vacinação é desde a gestante até o idoso, e precisamos ter um calendário atualizado para que a gente possa realmente interromper o ciclo de doenças." Lurdinha Maia, coordenadora da Assessoria Clínica do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz (Bio-Manguinhos/Fiocruz).

"Não é de hoje que estudamos o Vale do Taquari, já temos um outro estudo bastante extenso, efetuado em 2014-2015. O produto entregue hoje é um levantamento preliminar, que iremos aprimorar. É necessário desenvolver uma cultura da prevenção para a região e esse estudo servirá de modelo para outras pesquisas futuras." Joel Goldenfum, diretor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Ufrgs.

"Os salários devem crescer com a produtividade." Thômaz Nunnenkamp, vice-presidente do Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Ciergs).

"A minha história de vida ilustra, de diversas formas, que desigualdades de raça e gênero ainda são muito existentes em nosso país e no mundo. Mas minha história como mulher negra, nordestina, mãe, homossexual, também dá pistas de como é possível transpor essas desigualdades." Tarciana Medeiros, presidente do Banco do Brasil.