"Conhecemos a política brasileira, temos de entender posicionamentos do Congresso, e cabe a nós dialogar para não ter aumento de despesa sob pena, efetivamente, de não conseguir cumprir a meta de déficit zero." Simone Tebet, ministra do Planejamento.

"Os golpistas devem renunciar." Bernardo Arévalo, presidente eleito da Guatemala.

"O enfrentamento à emergência climática deve ser prioridade para o poder público. As fortes chuvas que resultaram em dezenas de mortes e milhares de desabrigados e/ou desalojados nesses últimos dias no Rio Grande do Sul são resultado da falta de políticas efetivas de prevenção, adaptação às mudanças climáticas e resposta aos eventos extremos." Igor Travassos, da frente de Justiça Climática do Greenpeace Brasil.

"É essencial que os governos tenham recursos adequados, mas infelizmente o senso de comunidade não é forte o suficiente para que os cidadãos com mais recursos os deem de bom grado para a sociedade. Em nenhum lugar do mundo os super-ricos darão metade dos seus rendimentos porque querem uma sociedade mais justa, então é preciso que haja impostos." Joseph Stiglitz (foto), prêmio Nobel de Economia e professor da Universidade de Columbia, nos EUA.