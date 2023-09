"Dados estatísticos são necessários para que possamos construir, articular e desenvolver estratégias que atendam às necessidades das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), principalmente nas áreas da saúde, educação e assistência social, considerando que esse público é composto por todas as faixas etárias." Tanise Sabino, vereadora em Porto Alegre (PTB).

"Pessoas em todo o mundo ainda querem acreditar na democracia. Mas, geração após geração, essa fé está se desvanecendo à medida que crescem as dúvidas sobre a sua capacidade de proporcionar melhorias concretas às suas vidas. Isso tem que mudar." Mark Malloch-Brown, presidente da Open Society Foundations e ex-secretário-geral adjunto da ONU.

"Nosso coração sangra quando vemos a perda devastadora de vidas na Líbia após as enchentes." Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia.

"A instauração de uma investigação para apurar as mortes de mais de 40 pessoas e a destruição de várias cidades no RS não é uma opção das autoridades, mas uma obrigação. Só após a conclusão da apuração, com idônea colheita de provas, etc, é que saberemos se houve ou não houve erro." Ubiratan Sanderson, deputado federal (PL-RS).