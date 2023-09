"A natureza obriga, ela não conhece fronteiras, ela se impõe soberanamente. E é isso que estamos vendo: que a forma de viver de um povo influencia o presente e o futuro." Cármen Lúcia (foto), ministra do Supremo Tribunal Federal.

"É fundamental que trabalhadores de saúde, pesquisadores, população em geral, gestores e tomadores de decisão não apenas sigam monitorando os possíveis efeitos residuais da pandemia sobre os suicídios e se preparando para novas emergências sanitárias, como também promovam o fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial." Jesem Orellana, epidemiologista da Fiocruz.

"A nós, do Judiciário, interessa sermos cada vez mais plurais, diversos e interculturais." Karen Luise de Souza, juíza integrante do Comitê Executivo do Observatório dos Direitos Humanos.

"O Projeto USE (Uso Sustentável de Energia) dissemina conteúdo para que os cidadãos sejam protagonistas na proteção do planeta em que habitam, para que sua qualidade de vida não seja afetada de forma negativa, reduzindo o uso de fontes não renováveis e a emissão de gases do efeito estufa, trazendo pautas ambientais a lugar de destaque." Odilon Duarte, coordenador do USE e do curso de Engenharia de Energias Renováveis da Escola Politécnica da Pucrs.