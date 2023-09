"O Brasil tem uma vantagem competitiva, com amplo potencial energético e uma matriz 48% renovável. É fundamental promover a transição energética justa associada ao desenvolvimento nacional, com garantia da soberania energética e distribuição do valor gerado por essa atividade." Deyvid Bacelar, coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP).

"Só nos seis primeiros meses deste ano a gente arrecadou quase 4 mil toneladas de resíduos que colaboraram para evitar a emissão de aproximadamente 8 mil toneladas de gás carbônico na atmosfera e gerou quase R$ 1,4 milhão em bônus na conta de luz de mais 23 mil de clientes." Márcia Massotti, diretora de Sustentabilidade da Enel Brasil.

"A situação está bem difícil (em relaçaõ às chuvas no Vale do Taquari), pois agricultores perderam tudo o que plantaram. Isso terá consequências a curto e médio prazo no que se refere à produção de alimentos e criação de animais. Será necessária uma política de reparo para essas famílias voltarem a trabalhar, algo que levará um certo tempo até se restabelecerem as coisas." Juliano de Sá, presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional do Rio Grande do Sul (Consea-RS).