"Eu não quero mostrar quantas perícias eu tenho para fazer, eu quero mostrar quantos brasileiros tem na minha fila aguardando uma resposta do INSS." Alessandro Stefanutto, presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (NSS).

"O sarampo não é uma doença trivial. A cada mil crianças, pode haver até 3 mortes. Pode haver encefalite, otite, pneumonia." Lurdinha Maia, coordenadora da Assessoria Clínica do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz.

"Tem muito trabalho pela frente para consolidar o marco fiscal e as projeções do ano que vem. Há muito questionamento sobre como vai ser 2024, mas tenho segurança que, se aprovarmos esse conjunto de medidas, vamos continuar colhendo os frutos de uma melhoria na percepção da economia brasileira." Fernando Haddad (PT), ministro da Fazenda.

"Mesmo com uma inflação trazendo uma trégua para o orçamento doméstico, ainda é um desafio conseguir negociar ou pagar uma dívida que está atrasada há mais tempo e que sofre mais com esses juros altos, que aumentam o custo da dívida e acabam tornando o valor muito significativo." Izis Ferreira, economista da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).