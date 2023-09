"Qualquer necessidade de desonerar contribuintes específicos da Previdência precisa ser bem justificada, pois o déficit atuarial criado acaba sendo coberto por mais tributos sobre outros trabalhadores e empresas. O debate sobre como alcançar uma tributação mais eficiente e equitativa requer uma base comum de informações acuradas e verificáveis." Marcos Hecksher, assessor da Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais, de Inovação, Regulação e Infraestrutura do Ipea.

"A ausência de paradas de fábricas é um sinal muito positivo em função do que vivemos nos últimos anos por razões distintas." Márcio de Lima Leite, presidente da Anfavea.

"É preciso ter paciência, precisamos ser cautelosos, há muitos riscos. A política monetária está funcionando." Fernanda Guardado, diretora de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central.

"A América Latina precisa buscar mais interações entre os países do Sul global. Acho que esse novo cenário de mudança geopolítica, junto com uma mudança do padrão tecnológico numa indústria 4.0 e da crise climática, abre um espaço para a América Latina se reposicionar." Aloizio Mercadante, presidente do BNDES.