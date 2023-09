"O Pix é muito seguro, e essa confiança foi transmitida com sucesso para os brasileiros. Espero que não haja taxação no uso. Não é assunto do Banco Central, mas seria uma loucura." Renato Dias de Brito Gomes, diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução do Banco Central (BC).

"As pessoas pensam que a inteligência artificial é como a inteligência de uma pessoa, que pensa da mesma forma que o cérebro. Esqueçam essa ideia. A inteligência artificial não é como a inteligência humana de forma alguma." Steve Wozniak, cofundador da Apple.

"A decisão final do STF (Supremo Tribunal Federal) é aguardada por trabalhadores, que já estão perdendo a esperança em pôr fim às suas perdas. Esperamos que o julgamento da revisão do FGTS seja pautado. Quem sabe no dia do aniversário de 57 anos do Fundo de Garantia?" Mario Avelino, presidente do Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador.

"Se esse acordo Mercosul-União Europeia for aberto para renegociar as compras governamentais, conforme Argentina e Paraguai estão pedindo, esqueçam do acordo. Não teremos mais acordo entre Mercosul e União Europeia e jogaremos fora mais de 20 anos de negociações." Tereza Cristina, senadora (PP-MS) e ex-ministra da Agricultura.