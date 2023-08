"Se levarmos em consideração que o cigarro eletrônico foi lançado em 2003 e não chegou imediatamente ao Brasil, a tendência de experimentação na adolescência poderia ser ainda maior do que os 19,2% (constatados na Covitel 2023), pois grande parte da população que usou o dispositivo já era mais velha quando o produto chegou ilegalmente no País e não tiveram o risco de ser fisgados ainda mais jovens." Fernando C. Wehrmeister, professor da UFPel.

"O mundo está caminhando para uma posição muito problemática, com guerras, expulsão de imigrantes, avanço do racismo. Apesar das dificuldades que encontramos, as mudanças começam com o diálogo - e o diálogo inclusivo. Nada pode ser resolvido sem isso." Siyabulela Mandela, ativista e bisneto do líder sul-africano Nelson Mandela.

"A implantação de soluções individuais de esgotamento sanitário nas áreas rurais demanda ações simples e de baixo custo, mas capazes de trazer melhorias significativas em termos de saúde e qualidade de vida para a população rural e de proteção ao meio ambiente." Jussara Lima, senadora (PSD-PI).

"A transição entre escola e trabalho é um grande hiato na política pública brasileira." Fausto Augusto Júnior, diretor-técnico do Dieese.