"Entre as pautas mais cruciais para o comércio neste momento, destacamos a simplificação da carga tributária, a modernização das relações de trabalho, o estímulo à inovação e à transformação digital, bem como a criação de condições para a abertura de novos negócios. Estamos diante de um cenário em constante evolução, e é essencial que nossas empresas estejam adaptadas e prontas para prosperar." Ivonei Pioner (foto), presidente da Federação Varejista do Rio Grande do Sul.

"O aleitamento materno tem benefícios para mulher, reduzindo em 4,3% a incidência de câncer de mama a cada um ano de amamentação, diminuindo em 30% a incidência de câncer de ovário e colaborando para a involução uterina e na prevenção de depressão." Annelise Barreto, nutricionista da Diretoria de Atenção Primária à Saúde de Porto Alegre.

"Ao sentir dor no peito e desconforto, é fundamental procurar atendimento - e cabe ao profissional de saúde se utilizar dos recursos necessários para identificar o que está causando essa dor. Por isso, é importante procurar um especialista para uma avaliação mais detalhada." Carisi Anne Polancyk, chefe do Serviço de Cardiologia do Hospital Moinhos de Vento.