"Não temos atendimento adequado às gestantes, tanto pela falta de pré-natal ou de atendimento adequado, pois saúde precisa de investimento e os entes públicos são responsáveis em garantir isso. E os centros obstétricos são vistos como locais que custam muito e não representam retorno financeiro como uma unidade de oncologia, por exemplo. O resultado é o fechamento de locais que, muitas vezes, são referência de atendimento e de ensino." Marcelo Matias (foto), vice-presidente do Simers.

"Tivemos uma escalada estranha e perigosa na quantidade de invasões de propriedades. Por isso, o setor produtivo reagiu com a instalação de uma CPI para investigar o que está por trás desse movimento. Paralelamente a isso, temos a discussão do Marco Temporal no Congresso e no STF, cujo resultado pode trazer impactos profundos no direito à propriedade e na segurança alimentar do Brasil. São dois temas da mais alta relevância para o agronegócio." Luciano Zucco, deputado federal (Republicanos-RS).

"Os ucranianos vão querer reconquistar o que lhes foi injustamente tirado. Mas se não conseguirem fazê-lo completamente, a escolha será entre um conflito congelado ou optar por referendos estritamente supervisionados pela comunidade internacional." Nicolas Sarkozy, ex-presidente da França.