"Quando fui escolhido auditor, me diziam que não havia nenhum negro chefe de departamento no Banco Central. Eu sempre me pergunto: sou um negro competente ou um competente negro? Tenho certeza que o que a Uneb (Universidade do Estado da Bahia) me entregou com muita competência, consegui avançar. E, acima de tudo, sendo negro como grande parte da população brasileira e mais de 70% da população de Salvador." Ailton de Aquino Santos, diretor de Fiscalização do Banco Central (BC).

"Não acho justo com o Poder Judiciário e com os juízos criminais insinuar e dizer que o juiz das garantias vem para garantir a imparcialidade no julgamento, como se não houvesse imparcialidade nos julgamentos. É um modelo que o legislador optou e o que temos que analisar é se essa opção é constitucional ou não." Alexandre de Moraes, ministro do STF.

"Estamos trabalhando para que a tecnologia não viole prerrogativas, não substitua o profissional, não mecanize as decisões e para que auxilie na melhora da prestação jurisdicional." Leonardo Lamachia, presidente da OAB/RS.

"Não há razão para este apagão. Foi erro ou falha técnica. Precisamos identificar o que aconteceu. Espero que, o mais rápido possível, consigamos dizer à sociedade." Rui Costa, ministro da Casa Civil.