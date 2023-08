Frase do dia: José Paulo da Rosa, secretário de Educação de Porto Alegre

"O Incluir POA é uma iniciativa para suprir a demanda de Educação Especial, que requer mais atenção e investimento para qualificação do atendimento a crianças e adolescentes atípicos. Além dos agentes de Educação Inclusiva, contaremos com uma equipe multidisciplinar para apoiar as escolas, que já realizam um ótimo trabalho, mas carecem de recursos humanos." José Paulo da Rosa (foto), secretário de Educação de Porto Alegre.

"Quando algo começa a ser usado de forma abusiva, e me refiro aqui também às ações de investigação de paternidade socioafetiva argentárias, então aí nós precisamos frear os nossos ímpetos." Rolf Madaleno, diretor-geral da Escola Superior de Advocacia (ESA/RS) da OAB/RS, Rolf Madaleno.

"Quero ampliar uma trajetória, que já se iniciou no BRDE, de estruturação de PPP's, pois se trata de um caminho no qual o setor público precisa avançar." Leonardo Busatto, novo diretor de Planejamento do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

"A criança nasce já com sinais de glaucoma ou desenvolve nos dois primeiros anos de vida. Pais e pediatras, que têm o primeiro contato, precisam reconhecer os sinais para que um especialista seja procurado." Hévila Rolim, coordenadora do setor de Glaucoma Pediátrico da Sociedade Brasileira de Glaucoma.