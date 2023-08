"A inovação tecnológica também exige igualdade e tratamento justo e leal, além de uma simetria de regras entre os agentes econômicos que competem na indústria de mídia, que passa por profundas transformações." Flávio Lara Resende (foto), presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV (Abert).

"Os países amazônicos começaram a compreender a importância de medidas de economia circular e, principalmente, numa perspectiva de regeneração da natureza. A economia circular é um modelo capaz de ajudar a natureza e as empresas a prosperarem a partir do design de produtos e modelos de negócios. A partir da declaração da Cúpula da Amazônia, estamos confiantes de que a região pode liderar esta transição econômica." Luisa Santiago, líder da América Latina da Fundação Ellen MacArthur.

"Melhoramos o abastecimento de água no Morro da Cruz com um investimento de cerca de R$ 2,6 milhões, além de trabalhos na área de drenagem e no abastecimento para toda a região do Orçamento Participativo, mas seguimos à disposição da comunidade para melhorar a qualidade de vida de todos." Maurício Loss, diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae).