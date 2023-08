"Quando a gente está há bastante tempo na área pública, tem a mania de falar por siglas, falar por termos técnicos. Isso é muito ruim porque não se democratiza o acesso às pessoas. Muitas vezes, explica-se algo, e elas simplesmente não entendem. Daí vem a importância de haver, na área pública, como já ocorre em vários países, uma lei que deixe muito clara a forma de se comunicar com a população." Daniel Annemberg, ex-secretário de Inovação e Tecnologia da prefeitura de São Paulo e ex-coordenador do Poupatempo.

"Antevemos reflexos positivos de queda da Selic no mercado de crédito." Isaac Sidney, presidente da Febraban.

"Não se pode permitir que te assassinem ou assassinem seu candidato durante uma campanha política. Isso é doloroso para todos, independentemente dos afetos ou desafetos de cada um." Daniel Pontón, pesquisador da Escola de Segurança e Defesa do Instituto de Estudos Avançados Nacionais (Iaen).

"Os copromotores e as várias entidades do agro no Rio Grande do Sul são fundamentais para o fortalecimento do setor primário. Todos colaboram para que a feira (Epointer) produza efeitos sociais e econômicos significativos." Giovani Feltes, secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi).