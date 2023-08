"Quando você desenha o Orçamento, você pode colocar na receita coisas que você pretende fazer. O risco é a gente chegar em março sem o governo ter conseguido aprovar o que ele quer de receita nova, e aí vai ter que retirar do Orçamento." Mansueto Almeida (foto), economista-chefe do BTG Pactual.

"No caso do Brasil, o que preocupa hoje um pouco mais é a inflação de serviços, que tem caído muito lentamente. Ela preocupa especialmente quando afeta a inflação de salários." Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central.

"A única chance de uma rede social ter uma continuidade é entregar um diferencial. O usuário não quer mais uma rede social igual ao Twitter ou ao Instagram." Diego Oliveira, professor de marketing, mídias e inovação da ESPM.

"O El Niño seria uma preocupação mais para o final do ano, se tiver aumento de chuvas no Sul e no Sudeste. Alimentos de hortifrúti, como frutas, batata e tomate, são bem voláteis." Luciana Rabelo, economista do Itaú.

"Vamos continuar crescendo o crédito de forma sustentável, apoiando os diversos setores da economia. A expansão da carteira permanece como uma das nossas principais estratégias." Tarciana Medeiros, presidente do Banco do Brasil.