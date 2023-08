"A castanha do Brasil, por exemplo, é um produto que, com as barras de cereais, tem mercado o ano inteiro. E que o Brasil exporta pouco, porque deixou de ter políticas específicas para estimular a comercialização do produto. A Bolívia chega a exportar cerca de US$ 150 milhões em castanhas. O Brasil só chega a 10% disso." Jorge Viana, presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) (Foto).