"Conseguimos aumentar substancialmente a taxa de emprego e reduzir a taxa de desemprego para um dígito: de 11,3% há um ano para 9,3% em junho." Gustavo Petro, presidente da Colômbia.

"Entre os mercados emergentes globais, temos operações em mais de 150 países. Selecionamos dez responsáveis por 90% do nosso crescimento, e um deles é o Brasil. O País é super importante na nossa estratégia e tem grandes possibilidades de geração de valor. Nosso plano é dobrar de tamanho no Brasil até 2026. Queremos levar experiências marcantes aos consumidores, por exemplo. Sabores regionais como pé de moleque, maracujá e mousse de limão diversificaram o portfólio de produtos." Blas Maquivar, presidente global de Mercados Emergentes da Mars.

"Hoje em dia, ainda vemos a dificuldade das mulheres em amamentar até os seis meses e como isso gera culpa para elas. Precisamos trazer o tema para as discussões e apoiar as mães e profissionais." Ediane de Souza Nunes, enfermeira e Supervisora Assistencial do Centro Obstétrico, Maternidade e do Centro de Fertilidade do Hospital Moinhos de Vento.

"Estou há quase sete anos sóbrio, mas não deixei de ser alcoólatra: consigo sentir a compulsão dentro de mim." Nando Reis, músico.