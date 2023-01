Frases e Personagens

"Mobilizamos policiais de Ceará, Bahia, Piauí, Alagoas, Rio Grande do Norte, Maranhão, Goiás e Rio Grande do Sul para emprego na Força Nacional de Segurança Pública." Flavio Dino (PSB), ministro da Justiça e da Segurança Pública.

"O Procon Caxias do Sul desenvolveu campanha para conscientizar a população sobre os prejuízos com a compra de produtos piratas. Comprar produto pirata pensando em economizar é mau negócio. Artigos como perfumes, tênis e óculos podem prejudicar a saúde do consumidor." Jair Zauza, coordenador do Procon Caxias do Sul.

"Na primeira semana do IPTU Digital, 59,8 mil contribuintes quitaram o imposto em cota única, mais 266% sobre as 16,3 mil guias quitadas no mesmo período de 2022, quando enviadas pelos Correios. O valor chegou a R$ 62,7 milhões contra R$ 19,5 milhões no mesmo período em 2022." Rodrigo Fantinel, secretário municipal da Fazenda de Porto Alegre.

"Que em 2023 se intensifique um ciclo de desenvolvimento aos municípios. Que os prefeitos tenham condições de estabelecer bons laços com os governos estadual e federal, a fim de fortalecer parcerias na execução de projetos e políticas públicas." Fátima Daudt (MDB), prefeita de Novo Hamburgo e vice-presidente de Habitação da Frente Nacional de Prefeitos.