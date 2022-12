Brasil um país do futuro

Luis Antonio L. Dornelles

Na virada do século XX, Joaquim Nabuco dizia em seu livro O Abolicionismo que quem detinha o poder econômico à época, queimava, plantava e abandonava. Não edificava escolas, nem igrejas, não construía pontes, não melhorava rios, não canalizava água, não fundava asilos, não fazia estradas, não fomentava a indústria, não empregava máquinas, não concorria para o progresso. A ambição era a de tirar o maior lucro imediato com o menor trabalho possível. Falava sobre a escravidão.

Brasil um país do presente, mas nem tanto. Como estamos alinhando o nosso presente com vistas ao futuro? Ainda queremos explorar a tudo e a todos? Para evitar que políticos com pendências na justiça concorrem às eleições, criou-se a Lei da Ficha Limpa (2010), para combater àqueles que cometem desvios, criou-se a Lei Anticorrupção (2013), para as empresas saberem se o consumidor é um bom pagador, criou-se a Lei do Cadastro Positivo (2019). Para que todas as pessoas tenham água tratada e tratamento de esgoto, criou-se a Lei do Saneamento Básico (2020).

Novas tecnologias surgem em benefício à sociedade. Hoje temos motoristas de aplicativos, analisa-se o marco legal aos motoristas e entregadores de aplicativos (2020). Surgiram as startups, empresas inovadoras, criou-se o marco legal das startups (2021). As residências agora podem ser energizadas por energia solar; criou-se o marco legal da Geração Distribuída (2022). Os jogos virtuais se popularizaram, (para diversão, fins terapêuticos, treinamento para uso de máquinas) analisa-se o marco legal dos jogos eletrônicos (2022). Moedas virtuais hoje são realidades, analisa-se o marco legal dos Criptoativos.

As leis estão sempre correndo atrás das inovações, dos mandos e desmandos. Justo. Precisamos pôr ordem na casa. O problema são as brechas; fissuras nas rochas (leis) originárias que permitem alterações. Caso não seja perceptível, o homem as cria; para o bem ou para o mal. Mas sempre em benefício à sociedade, não? Brasil, um país do futuro.

Historiador