Frases e personagens

"Apresentei na Conferência do Clima (COP-27) o potencial do Rio Grande do Sul em energias renováveis. Temos 81% da potência elétrica instalada com fontes renováveis. O Estado representa 8,4% da potência eólica instalada no Brasil. São 80 parques em nove municípios, 61 projetos onshore (em terra) em fase de licenciamento e outros 21 projetos offshore (no mar)." Marjorie Kauffmann, secretária estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura.

"Os africanos são pressionados para aderirem à transição energética, enquanto mais da metade da população do continente não tem acesso à energia elétrica. Enquanto isso, a Europa aumenta o seu consumo de energia e volta a usar carvão por conta da guerra." Antônio Patriota, embaixador do Brasil no Egito.

"Temos consequências da fome e da violência, que atingem milhões de pessoas no mundo. Que todos ouçam o grito dos mais fracos, nesta que é uma Guerra Mundial." Papa Francisco, no 6° Dia Mundial do Pobre.

"Vamos trabalhar com o novo governo e ajudar entre a necessidade social e o equilíbrio fiscal. Tenho conversado de tempos em tempos com Pérsio Arida, da equipe de transição da área econômica, um dos formuladores do Plano Real." Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central.