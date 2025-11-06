Os 9 viajores do Tribunal de Contas do RS e suas 20 idas a Buenos Aires

Faltam sete semanas e meia para a chegada de 2026 e cinco integrantes do Tribunal de Contas do RS estão participando, esta semana, de encontros profissionais em Buenos Aires. Ali participam da quarta reunião anual do secretariado permanente de “Tribunales de Cuentas y Organismos de Control Externo de La República Argentina”. Lá estão os conselheiros gaúchos Edson Meurer Brum e Iradir Pietroski; a diretora-geral Ana Lucia Pereira; o assessor da presidência Jadson Lopes Castanho (que é tenente cedido pela Brigada Militar); e o chefe de gabinete Fabiano Geremia. O custo suportado pelo Estado, só com as diárias do grupo de cinco, no período é de R$ 74.041,00.

Neste 2025, o TCE-RS já bancou 20 idas e voltas à capital argentina de integrantes brasileiros da “clase de cuentas”. Além dos cinco acima nominados, mais outros quatro viajaram em recentes oportunidades: Iradir Pietroski (só este ano, três anteriores viagens, em abril, junho e setembro); o presidente Marco Antonio Peixoto, o conselheiro Alexandre Postal e os assessores Adriano da Luz Mordini e Marcos Mariano Naimayer.

Os detalhes sobre a atual incursão à Argentina foram revelados pela radiocorredor da Assembleia Legislativa do RS. Foi iniciativa exclusiva de assessores de alguns gabinetes. Eles segredaram estar impressionados com o silêncio não fiscalizador dos deputados estaduais. E completaram que, só com as diárias das viagens à capital argentina, este ano, já se foram R$ 200 mil.

Não é possível informar o valor dos gastos exatos com as passagens aéreas. Mas há uma pista em terra firme: neste 2025 foram empenhados R$ 620 mil para a empresa Ecos Turismo Ltda., de Brasília. É ela que cuida do transporte de pessoal do TCE-RS em aviões de carreira.

Na conjunção, há quem defenda os viajores do tribunal, a pretexto de que a Argentina possui muitos atrativos e, também, eventos importantes para o sistema de fiscalização das contas públicas do Brasil. Com certeza o fascínio não é pelas diárias de R$ 14.808,20 – para cada um dos cinco. Mas, pela busca de aprimoramento do processo de julgamento das contas dos órgãos fiscalizados. E, talvez, para aprender como é possível enfrentar o “acúmulo de acervo processual”, sem a necessidade de criação de gratificação adicional.

É de lembrar também que Buenos Aires é uma das 20 maiores cidades do mundo, além de ser a segunda maior área metropolitana da América do Sul. A conurbação também inclui vários distritos da província de Buenos Aires, constituindo a terceira maior aglomeração urbana da América Latina: uma população de 13 milhões de pessoas...

Lembrando que o tango, ali, é uma dança e música com forte carga emocional. Surgiu no final do século 19, e reflete a mistura cultural da região. Há 16 anos é louvada pela UNESCO.