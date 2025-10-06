Empregado terceirizado recebe "vacina de porco" e fica estéril

O caso é gaúcho e sua história é triste quanto aos fatos em si. Surpreendente quanto à redução do valor da indenização. E deplorável pela demora da prestação jurisdicional. O TST diminuiu de R$ 1,5 milhão para R$ 80 mil o valor da indenização por danos morais a um trabalhador terceirizado que, acidentalmente, recebeu uma dose de vacina para porcos e ficou estéril para o resto da vida. Além de não poder mais ter filhos, o homem — segundo o processo — também desenvolveu um quadro de “feminilização” do corpo: cresceram-lhe as mamas, houve perda de pelos, acúmulo de gordura nos quadris e impossibilidade de ter ereções. A indenização pelo acidente fora fixada em R$ 500 mil na Vara do Trabalho de Garibaldi. Foi aumentada para R$ 1,5 milhão pelo TRT-RS. Por 2x1 votos, a 8ª Turma do TST entendeu que o valor era excessivo. O recente julgamento foi em 17 de setembro. Para o ministro relator Sergio Pinto Martins, “o valor milionário não é razoável, e ultrapassa a média de quantias determinadas pelo TST em outras situações graves, inclusive envolvendo morte de trabalhadores”. Uma ressalva do voto: “Se a empresa causou um prejuízo, que pague o custo em relação ao que o funcionário está gastando. Aqui julgamos a questão do dano moral, e foi fixado um valor excessivo”. A ministra Dora Maria da Costa seguiu o entendimento. Divergindo quanto ao valor, o desembargador convocado José Pedro de Camargo Rodrigues de Souza, classificou o caso como “gravíssimo”. Decidiu pela quantia de R$ 500 mil. “Esses R$ 80 mil não são condizentes”. O empregado, com 21 anos, teve sua vida prejudicada com severidade”. A 8ª Turma do TST, aqui por unanimidade, também validou a terceirização de serviços entre o trabalhador e a Zoetis Indústria de Produtos Veterinários, multinacional do ramo de saúde animal. A decisão se baseou em entendimentos do STF que validam a terceirização da atividade-fim de empresas. O TRT gaúcho havia reconhecido o vínculo de trabalho na relação, por entender que o operário foi contratado por uma intermediadora de mão de obra (a empresa Luandre Ltda.) e estaria subordinado a um supervisor da Zoetis. Em segundo grau, o TRT-RS tinha mantido — tal como na sentença — a responsabilidade subsidiária da BRF, que “se beneficiou da prestação de serviços”. O trabalhador prestava serviços para essa empresa que fazia a vacinação em animais de fornecedores da companhia.

Lerdeza & alta remuneração

O Espaço Vital analisa agora a tramitação da ação. Trata-se de matéria atribuível à magistratura brasileira, que é fartamente remunerada. O acidente ocorreu em 2012. A tramitação na Justiça do Trabalho gaúcha ocorreu de 2012 a outubro de 2021. O recurso de revista chegou ao TST em 11 de novembro de 2021. Até o julgamento em setembro último, a espera foi de mais três anos e dez meses. A lerdeza é a característica do que é lerdo. Seus sinônimos são lentidão, morosidade, vagareza, desinteresse. Lembrando que o TST é aquele tribunal que contratou uma sala vip no aeroporto de Brasília, para que seus ministros não precisem aguardar os embarques próximos aos demais mortais. E que possam ser levados às escadas dos aviões em automóveis privativos. Ah, um ministro do TST tem salário bruto que, acrescido por penduricalhos, pode chegar a mais de R$ 500 mil em um único mês. Na "dezembrada" de 2024, alguns receberam até R$ 420 mil líquidos, valor quase dez vezes acima do teto salarial do funcionalismo público (R$ 44 mil). Reportagem da Folha de S. Paulo, em 23 de janeiro deste ano, revelou que o relator acima referido, Sérgio Pinto Martins, teve remuneração de R$ 419 mil livres em dezembro de 2024. (Processo nº 1286-38.2013.5.04.0772).

As curvas das contas do tribunal

Pesquisa na Jurisprudência do TJRS, com o argumento "Decreto Federal nº 20.910" apresenta mais de 30 mil processos contra a Fazenda Pública gaúcha. É esta que paga os salários e gratificações de membros do Ministério Público e conselheiros do Tribunal de Contas (TCE-RS). Na Corte estadual, a questão da prescrição quinquenal conduziu a decisões com dois rumos: a) concessão do solicitado, mas abrangendo apenas os últimos 5 anos; b) negando os pedidos que foram feitos após 5 anos do chamado "fato gerador". Tivessem os beneficiários do TCE-RS ingressado em juízo pleiteando a retroatividade da gratificação a 2015 - por exercício cumulativo de jurisdição - que se transformará na milionária licença compensatória... - certamente não teriam tido sucesso em receber os atrasados de dez anos. Mas, no âmbito administrativo - ou seja, em causa própria - tudo é possível. E o que instiga, no ponto, é a omissão da Assembleia Legislativa. Acaso os deputados não saibam qual o teor do tal decreto - que é de 6 de janeiro de 1932 - o Espaço Vital dá o tom para a reação: ele estabelece a prescrição quinquenal, determinando que as dívidas e direitos contra a União, Estados e Municípios prescrevem em cinco anos. (Sem curvas).

