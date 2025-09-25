Os gastos recordistas do Judiciário em 2024

O relatório “Justiça em Números 2025”, publicado nesta semana pelo Conselho Nacional de Justiça, apontou que as despesas do Judiciário brasileiro bateram novo recorde em 2024, somando R$ 146,5 bilhões. Foi um aumento de 5,5% em relação a 2023. Pela primeira vez, o documento inclui dados do STF e informações detalhadas de 91 órgãos do setor. De acordo com a documentação, o Poder arrecadou, em custas, R$ 79 bilhões: foram 53,9% do que gastou. O custo médio por cidadão foi de R$ 689,34. O Judiciário representa cerca de 1,2% do PIB. Excluindo os valores destinados a inativos (15,4% do total), o custo efetivo operacional foi de R$ 124 bilhões, ou R$ 583,07 por habitante. Quase 90% do orçamento (que é de R$ 130,6 bilhões) foi destinado a despesas com pessoal. Salários e subsídios de magistrados e servidores ativos e inativos consumiram 80% desse valor. Benefícios como auxílio-alimentação e saúde representaram cerca de 10%. E diárias, passagens e auxílio-moradia somaram quase 5%. Os cargos comissionados ficaram com mais de 13%. O relatório destaca os custos mensais médios. Nos tribunais superiores brasileiros, magistrado R$ 101,6 mil; servidor R$ 27,3 mil. Na justiça estadual, magistrado ganha R$ 92,8 mil; servidor R$ 19,4 mil. Na justiça do trabalho, magistrado R$ 68,7 mil; servidor R$ 26,7 mil. O presidente do CNJ e STF, ministro Luís Roberto Barroso, comentou que o Brasil enfrenta uma “epidemia de judicialização”. E garantiu que “os juízes brasileiros trabalham de quatro a cinco vezes mais que a média europeia”. (Risos – porque se sabe que o sistema judiciário europeu é o conjunto de instituições, processos e normas individuais de 50 países soberanos).

Autopromoção criminosa

A Câmara dos Deputados escreveu uma das páginas mais vergonhosas da história republicana ao aprovar, em 16 de setembro, a chamada "PEC da Blindagem" - ou da "Impunidade", ou da "Bandidagem", como também foi chamada. Com ela, os deputados, a pretexto de "defender prerrogativas parlamentares", assinaram um pacto de autoproteção criminosa. Ainda bem que, na última quarta-feira (24), a Comissão de Constituição e Justiça do Senado rejeitou, por 26 votos a 0, a aberração. Fez bem - mas não fez mais do que a obrigação. O Senado apenas enterrou o monstrengo fuzilado pela sociedade indignada. Esta deve permanecer alerta, pois o espectro do corporativismo criminoso segue vivo.

Agora chega!

A OAB/RS realizará ato público contra o aumento da carga tributária. Será nesta sexta (26), às 13h, na OAB Cubo. Trata-se de tentar combater dois projetos de lei que pretendem instituir a cobrança de imposto sobre distribuição de lucros e dividendos. Se virarem leis, todas as pessoas jurídicas do país serão atingidas. O PL nº 1.087/2025, que tramita na Câmara dos Deputados, prevê a tributação de 10% sobre lucros e dividendos superiores a R$ 50 mil para advogados e sociedades de advogados organizados como pessoas jurídicas, além de outros profissionais liberais. E o PL nº 1.952/2019, do Senado Federal, estabelece a incidência do Imposto sobre a Renda, com uma alíquota de 15%, sobre lucros e dividendos pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas. A tarrafa inclui as microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional.

Processo milionário

A advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, atua em um recurso extraordinário de grande impacto financeiro que tramita na Corte desde 2016. O caso envolve a Henasa Empreendimentos Turísticos Ltda. e o Município de Natal (RN). O relator é o ministro Nunes Marques. A empresa inicialmente tivera reconhecido o direito a um precatório de cerca de R$ 18 milhões, mas o valor saltou para R$ 191,2 milhões após questionamentos judiciais. Posteriormente, foi firmado um acordo para o pagamento de metade da quantia, em dez anos. Mas o Tribunal de Contas do Estado anulou a transação, levando a disputa para a esfera federal. Desde agosto de 2024, o processo registra movimentações relevantes no STF. Viviane de Moraes também já figurou como advogada em mais de 30 processos encerrados na Suprema Corte. Ela é sócia da Barci de Moraes Sociedade de Advogados, escritório que reúne outros oito sócios, incluindo parentes do ministro. O grupo também administra o Lex Instituto de Estudos Jurídicos, alvo recente de sanções do governo dos Estados Unidos.

Haddad vira "Taxad"

Parlamentares protagonizaram um bate-boca, após o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ser chamado de "Taxad", durante audiência da Comissão de Agricultura da Câmara, na quarta-feira (24). Na ocasião, o ministro disse que "uma eventual aprovação do projeto de lei sobre devedores contumazes vai revelar um esquema de crime organizado que mostra quem efetivamente rouba o Brasil". O ministro também alertou que ações da Receita Federal "estão chegando nos verdadeiros ladrões da pátria" e que essas pessoas irão para a cadeia após "o devido processo legal". O deputado Coronel Meira (PL-PE) afirmou que a população decidirá nas urnas em 2026 sobre a atuação de Haddad como ministro. "Taxad ou não Taxad, quem vai decidir é o povo brasileiro. O senhor já é conhecido no Brasil todo. E a gente vai aguardar a resposta nas urnas", disse o parlamentar. Em outro momento, a deputada Júlia Zanatta (PL-SC) também chamou Haddad de "Taxad" e... (opa!) saiu da rotina e da ética parlamentar. Disse que Haddad pensa bastante em aumento de impostos e que "não teria tempo para a própria esposa". O ministro pediu que sua mulher fosse deixada de fora da discussão.

Horas extras para doméstica

A 6ª Turma do TST condenou dois empregadores de Natal (RN) a pagar horas extras a uma trabalhadora doméstica. Ela foi contratada após a vigência da Lei das Empregadas Domésticas (Lei Complementar nº 150/2015), que passou a exigir o registro de jornada. E o pertinente documento não foi apresentado pelos empregadores. Contratada em junho de 2023, ela atuava em duas residências de um casal divorciado, das 7 às 17h, inclusive cuidando de um canil comercial mantido pela empregadora. Os ex-cônjuges negaram que ela fizesse horas extras. O juízo de primeiro grau considerou que, "por se tratar de emprego doméstico, não haveria obrigatoriedade de controle de jornada". A decisão foi mantida pelo TRT da 21ª Região (RN). O ministro relator Augusto César explicou que, a partir da vigência da Lei das Empregadas Domésticas, o registro do horário passou a ser obrigatório, independentemente do número de empregados. Nesse contexto, o TST vem entendendo que "a não apresentação dos cartões de ponto pelo empregador doméstico gera a presunção relativa de que a jornada alegada pela empregada é verdadeira". (Recurso de revista nº 0000085-27.2024.5.21.0004).

Vínculo trabalhista de apenado